ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки в області

Новость на русском →
Київська область, Неділя 06 березня 2022 11:57
В Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки в області Фото: названі найнебезпечніші напрямки в Київській області (t.me/Tsaplienko)
Автор: Наталія Юрченко

В Київській області тривають активні бойові дії. Проте найнебезпечнішими напрямками залишаються населенні пункти біля столиці та північ області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОДА Олексія Кулебу.

За словами губернатора, Росія продовжує накопичувати війська та техніку, а також обстрілювати житлові масиви та критичну інфраструктуру.

Найбільш небезпечні напрямки:

  • Житомирська траса;
  • Буча-Ірпінь-Гостомель;
  • Макарів;
  • північ Вишгородського району.

Зазначається, що загроза авіанальоту існує на території усієї області. Крім того, у всіх районах Київської області триває боротьба із диверсійними групами.

"Обласна та місцева влада готова провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги у найважчих напрямках, як тільки буде оголошено режим тиші. Гуманітарна допомога направиться до всіх 7 районів Київщини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні жителів Ірпеня евакуюють автобусами, які очікують їх у Романівці. Проте російські війська відкрили вогонь по цивільних під час евакуації. В результаті обстрілу загинули щонайменше три людини.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати