В Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки в області
В Київській області тривають активні бойові дії. Проте найнебезпечнішими напрямками залишаються населенні пункти біля столиці та північ області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОДА Олексія Кулебу.
За словами губернатора, Росія продовжує накопичувати війська та техніку, а також обстрілювати житлові масиви та критичну інфраструктуру.
Найбільш небезпечні напрямки:
- Житомирська траса;
- Буча-Ірпінь-Гостомель;
- Макарів;
- північ Вишгородського району.
Зазначається, що загроза авіанальоту існує на території усієї області. Крім того, у всіх районах Київської області триває боротьба із диверсійними групами.
"Обласна та місцева влада готова провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги у найважчих напрямках, як тільки буде оголошено режим тиші. Гуманітарна допомога направиться до всіх 7 районів Київщини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні жителів Ірпеня евакуюють автобусами, які очікують їх у Романівці. Проте російські війська відкрили вогонь по цивільних під час евакуації. В результаті обстрілу загинули щонайменше три людини.
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