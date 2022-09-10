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В Киевской области зарегистрировались уже более 315 тысяч переселенцев

Новина українською →
Суббота 10 сентября 2022 06:50
В Киевской области зарегистрировались уже более 315 тысяч переселенцев Фото: В Киевской области зарегистрировались уже более 315 тысяч переселенцев (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Киевской области зарегистрировано 316 306 внутренне перемещенных лиц. Из них к 24 февраля переехали 60 559 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Киевской ОВА.

"Наибольшее количество переселенцев находится в Белоцерковском, Бучанском и Обуховском районах", - отметили в областной военной администрации.

Вынужденных переселенцев размещают во временных модульных городках, общежитиях социальной сферы и частной собственности. С 24 февраля в коммунальных учреждениях Киевщины поселили 22,3 тысячи ВПЛ.

В области выделено 64 локации в учреждениях соцзащиты населения, базах отдыха и детских оздоровительных лагерях коммунальной и частной форм собственности, развернуто 4,1 тыс. мест для размещения ВПЛ, из них свободных - 832.

Также за март-август 2022 года программой “Прыхысток” в 64 территориальных громадах воспользовались 56 046 внутренне перемещенных лиц.

Таким образом жители Киевской области бесплатно предоставляют жилье для людей, которые были вынуждены уехать из регионов, где идут активные бои.

Напомним, более 14 тысяч гражданских стали жертвами войны России против Украины.

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