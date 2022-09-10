В Киевской области зарегистрировались уже более 315 тысяч переселенцев

В Киевской области зарегистрировано 316 306 внутренне перемещенных лиц. Из них к 24 февраля переехали 60 559 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Киевской ОВА.

"Наибольшее количество переселенцев находится в Белоцерковском, Бучанском и Обуховском районах", - отметили в областной военной администрации.

Вынужденных переселенцев размещают во временных модульных городках, общежитиях социальной сферы и частной собственности. С 24 февраля в коммунальных учреждениях Киевщины поселили 22,3 тысячи ВПЛ.

В области выделено 64 локации в учреждениях соцзащиты населения, базах отдыха и детских оздоровительных лагерях коммунальной и частной форм собственности, развернуто 4,1 тыс. мест для размещения ВПЛ, из них свободных - 832.

Также за март-август 2022 года программой “Прыхысток” в 64 территориальных громадах воспользовались 56 046 внутренне перемещенных лиц.

Таким образом жители Киевской области бесплатно предоставляют жилье для людей, которые были вынуждены уехать из регионов, где идут активные бои.