У Київській області зареєструвались вже понад 315 тисяч переселенців

У Київській області зареєстровано 316 306 внутрішньо переміщених осіб. Із них до 24 лютого переїхали 60 559 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"Найбільша кількість переселенців перебуває у Білоцерківському, Бучанському та Обухівському районах", - зазначили в обласній військовій адміністрації.

Вимушених переселенців розміщують у тимчасових модульних містечках, гуртожитках соціальної сфери та приватної власності. Від 24 лютого в комунальних закладах Київщини поселили 22,3 тисячі ВПО.

В області виділено 64 локації в установах соцзахисту населення, базах відпочинку та дитячих оздоровчих таборах комунальної та приватної форм власності, розгорнуто 4,1 тис. місць для розміщення ВПО, з них вільних - 832.

Також за березень-серпень 2022 року програмою “Прихисток” у 64 територіальних громадах скористалися 56 046 внутрішньо переміщених осіб.

Таким чином мешканці Київської області безкоштовно надають житло для людей, які були змушені виїхати з регіонів, де тривають активні бої.