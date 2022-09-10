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У Київській області зареєструвались вже понад 315 тисяч переселенців

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Субота 10 вересня 2022 06:50
У Київській області зареєструвались вже понад 315 тисяч переселенців Фото: У Київській області зареєструвались вже понад 315 тисяч переселенців (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Київській області зареєстровано 316 306 внутрішньо переміщених осіб. Із них до 24 лютого переїхали 60 559 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"Найбільша кількість переселенців перебуває у Білоцерківському, Бучанському та Обухівському районах", - зазначили в обласній військовій адміністрації.

Вимушених переселенців розміщують у тимчасових модульних містечках, гуртожитках соціальної сфери та приватної власності. Від 24 лютого в комунальних закладах Київщини поселили 22,3 тисячі ВПО.

В області виділено 64 локації в установах соцзахисту населення, базах відпочинку та дитячих оздоровчих таборах комунальної та приватної форм власності, розгорнуто 4,1 тис. місць для розміщення ВПО, з них вільних - 832.

Також за березень-серпень 2022 року програмою “Прихисток” у 64 територіальних громадах скористалися 56 046 внутрішньо переміщених осіб.

Таким чином мешканці Київської області безкоштовно надають житло для людей, які були змушені виїхати з регіонів, де тривають активні бої.

Нагадаємо, понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни Росії проти України.

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