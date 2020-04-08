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В Киевской области зафиксировали новый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 15:28
В Киевской области зафиксировали новый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киевской области лабораторно подтвержден 121 случай коронавируса

Сегодня, 8 апреля, в Киевской области зафиксирован 121 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Как сообщается, в Киевской области лабораторно подтвержден 121 случай заболевания коронавирусом, что на один случай больше, чем сообщалось ранее.

Также отмечается, что в Обуховском районе зафиксировано 33 случая, в Киево-Святошинском районе 30, кроме того, по одном случае подтвердили в Белоцерковском, Ставищенском и Бориспольском районах, четыре в Броварском районе, три в Васильковском районе.

По два случая зарегистрировано в Макаровском и Мироновском районах, 8 в г. Борисполь, один в г. Васильков, 5 в г. Вышгород, по четыре - в г. Белая Церковь и Броварах, 9 в г. Ирпень, три в г. Фастов, по одному в пгт. Ворзель, в г. Гостомель и в пгт. Коцюбинское.

Кроме того, сейчас четверо людей выздоровели и пять умерли.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на двухнедельной обсервации в рамках карантина из-за пандемии коронавируса находятся 207 человек.

Также за нарушение карантинных ограничений в бюджет Киева стянули 91 тыс. 800 гривен. В частности, в столице правоохранители составили 574 административных протокола за нарушение карантина и открыли 4 уголовных производства.

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