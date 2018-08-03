В Киевской области задержали заместителя мэра Переяслав-Хмельницкого

Задержан заместитель мэра Переяслав-Хмельницкого во время получения взятки

Во время получения очередной части неправомерной выгоды задержа первый заместитель городского головы города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, чиновники хотели передать право аренды 4,5 га земли за 30 тысяч долларов.

"Прокурорами ГПУ совместно с К СБУ во время получения очередной части неправомерной выгоды задержан первый заместитель городского головы города Переяслав-Хмельницкий Киевской области и начальник общего отдела исполнительного комитета Переяслав-Хмельницкого городского совета Киевской области", - написал Луценко.

Прокурорами ГПУ совместно с К СБУ во время получения очередной части неправомерной выгоды задержано первого заместителя... Опубликовано Юрием Луценко Четверг, 2 августа 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Сколе Львовской области на взятке задержали мэра города Владимира Москаля. Москаля задержали во время получения взятки на 68,7 тысяч гривен.

Как писало РБК-Украина, арестованный за взятку мэр Чопа Валерий Самардак вышел под залог в размере 128 тысяч гривен.

Как отмечалось, Апелляционный суд Закарпатской области снизил сумму залога для арестованного за взятку городского головы Чопа Валерия Самардака до 128 тыс. гривен, однако оставил меру пресечения в виде содержания под стражей.

По решению суда Самардак должен был оставаться под стражей до 27 июля 2017 года, однако сумму залога снизили с 1 млн гривен до 128 тысяч гривен.