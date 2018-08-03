У Київській області затримали заступника мера Переяслав-Хмельницького

Затримано заступника мера Переяслав-Хмельницького під час отримання хабара

Під час отримання чергової частити неправомірної вигоди затримано першого заступника міського голови міста Переяслав-Хмельницький Київської області. Про це написав генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, чиновники хотіли передати право оренди 4,5 га землі за 30 тисяч доларів.

"Прокурорами ГПУ спільно з К СБУ під час отримання чергової частини неправомірної вигоди затримано першого заступника міського голови міста Переяслав-Хмельницький Київської області та начальника загального відділу виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області", - написав Луценко.

Прокурорами ГПУ спільно з К СБУ під час отримання чергової частити неправомірної вигоди затримано першого заступника... Опубліковано Юрієм Луценком Четвер, 2 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Сколе Львівської області на хабарі затримали мера міста Володимира Москаля. Москаля затримали під час отримання хабаря на 68,7 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, арештований за хабар мер Чопа Валерій Самардак вийшов під заставу у розмірі 128 тисяч гривень.

Як зазначалося, Апеляційний суд Закарпатської області знизив суму застави для заарештованого за хабар міського голови Чопа Валерія Самардака до 128 тис. гривень, проте залишив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

За рішенням суду Самардак мав залишатися під вартою до 27 липня 2017 року, однак суму застави знизили з 1 млн гривень до 128 тисяч гривень.