В Киевской области задержали сторонника "русского мира", имевшего с собой паспорт РФ

Отмечается, что мужчина приехал в Киевскую область с временно оккупированной территории Донецкой области. В его телефоне обнаружили переписку, в которой он критиковал украинское законодательство и делился планами уехать в Россию.

Кроме того, коллаборант имел при себе паспорт страны-агрессора, о чем он написал своему товарищу, который служит в армии оккупантов.

Задержанного мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины.