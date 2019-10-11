В Киевской области задержали ОПГ за разбойное нападение

Фото: задержание одного из злоумышленников (npu.gov.ua)

Группировка избила мужчину и его сына и украла более 37 тысяч долларов из дома потерпевших

В ночь на 11 октября, четверо человек проникли в дома жителя Кагарлицкого района Киевской области, избили хозяина и его сына, а также вынесли из дома все сбережения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, около двух часов ночи мужчина рассказал правоохранителям по спецлинии "102", что в его дом проникли четверо неизвестных, избили его, затем связали сына и, угрожая оружием, забрали деньги на сумму 37 тысяч долларов и 40 тысяч гривен.

Также отмечается, что злоумышленники сожгли автомобиль, на котором передвигались, чтобы уничтожить следы. Несмотря на это, уже через пару часов их задержали. Правоохранителям вскоре удалось установить личности нападавших и изъять украденные деньги.

"Преступная группа действовала в составе 6 иностранных граждан в возрасте от 21 до 32 лет, под руководством своего 35-летнего земляка, а ныне - жителя Кагарлицкого района Киевской области. Организатор группы в прошлом отбывал наказание за ограбление в составе группы. Фигуранты - исполнители преступления - прибыли в Украину в течение июня-сентября 2019", - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали в порядке ст.208 Уголовного кодекса Украины и поместили в СИЗО. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается проверка на причастность группировки к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Напомним, ранее в Киевской области задержали старшего лейтенанта полиции, который организовал преступную группу. Группа воров проникала в частные дома в населенных пунктах Киевской области, выносила ценности и оружие, а затем сбывала краденое.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в детском саду в поселке городского типа Барышевке в Киевской области отравились 13 детей. Начато уголовное прозиводство.