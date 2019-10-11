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У Київській області затримали ОЗГ за розбійний напад

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 11:45
У Київській області затримали ОЗГ за розбійний напад
Фото: затримання одного із зловмисників (npu.gov.ua)

Групування побила чоловіка і його сина і вкрала понад 37 тисяч доларів з будинку потерпілих

У ніч на 11 жовтня, четверо осіб проникли до будинку жителя Кагарлицького району Київської області, побили господаря та його сина, а також винесли з будинку всі заощадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, близько двох годин ночі чоловік розповів правоохоронцям по спецлінії "102", що в його будинок проникли четверо невідомих, побили його, потім зв'язали сина і, погрожуючи зброєю, забрали гроші на суму 37 тисяч доларів і 40 тисяч гривень.

Також зазначається, що зловмисники спалили автомобіль, на якому пересувалися, щоб знищити сліди. Попри це, вже через пару годин їх затримали. Правоохоронцям незабаром вдалося встановити особи нападників і вилучити вкрадені гроші.

"Злочинна група діяла в складі 6 іноземних громадян у віці від 21 до 32 років, під керівництвом свого 35-річного земляка, а нині жителя Кагарлицького району Київської області. Організатор групи в минулому відбував покарання за пограбування у складі групи. Фігуранти - виконавці злочину прибули в Україну протягом червня-вересня 2019", - йдеться в повідомленні.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України і помістили в СІЗО. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Триває перевірка на причетність угруповання до аналогічних злочинів на території України.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали старшого лейтенанта поліції, який організував злочинну групу. Група злодіїв проникала в приватні будинки в населених пунктах Київської області, виносила цінності і зброю, а потім збувала крадене.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в дитячому саду в селищі міського типу Баришівці на Київщині отруїлися 13 дітей. Розпочато кримінальне прозіводство.

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