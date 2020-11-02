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В Киевской области задержали очередного "вора в законе" из Грузии

Киев, Понедельник 02 ноября 2020 13:35
В Киевской области задержали очередного "вора в законе" из Грузии
Фото: задержанный мужчина (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Полиция задержала в Киевской области очередного "вора в законе" из Грузии. Его поместили в пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Сообщается, что 46-летнему уроженцу Грузии в июле отказали в предоставлении гражданства Украины, после чего он скрывался от полиции, так как мог быть принудительно выдворен.

По данным полиции, у "вора в законе" по кличке "Магало" уже имеется криминальный опыт. Его и подельника осудили за вооруженное нападение на семью бизнесмена в Киеве, во время которого они завладели суммой в 150 тысяч долларов.

"В субботу, 31 октября, "вора в законе" правоохранители задержали в загородном доме Киевской области", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что Миграционная служба уже составила на него протокол за нарушение правил пребывания в Украине. Решается вопрос о принудительном выдворении.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко заявлял, что в Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира.

Летом в Украине приняли закон, согласно которому "ворам в законе" грозит до 15 лет тюрьмы.

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Новости Украины Происшествия ГрузияКиевская областьвор в законе

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