В Киевской области задержали мужчину, который выбросил из окна 5-летнего ребенка

Ребенок попал в реанимацию
В Белой Церкви Киевской области полиция задержала мужчину, который выбросил из окна 5-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Каретой скорой помощи мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Отмечается, что в течение дня сожители в квартире употребляли спиртные напитки и между ними возникла ссора. Тогда разъяренный мужчина схватил 5-летнего сына гражданской жены и выбросил его из окна первого этажа. После чего скрылся в неизвестном направлении.
Травмированного ребенка возле подъезда обнаружили неравнодушные прохожие, они вызвали полицию и медиков.
Установлено, что поссорились мужчина и женщина из-за воспитания ее маленьких детей. Мальчика, который мешал смотреть "хозяину" фильм, отчим выкинул просто в окно.
Впоследствии злоумышленника задержали на одной из улиц Белой Церкви. Им оказался 39-летний местный житель.
Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 УПК Украины. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на умышленное убийство ребенка по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
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Автор: Инна Собора