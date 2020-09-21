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В Киевской области задержали банду угонщиков автомобилей

Автор: РБК-Украина

В Киевской области правоохранители задержали организованную группу по угону автомобилей. Преступники действовали по всей Украине.

Об этом сообщил Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Задержаны организатор и четверо исполнителей.

Известно о минимум 20 случаях угона автомобилей этой группой по Украине. Полиция провела 17 обысков в местах проживания преступников, гаражах и местах разукомплектования автомобилей в Киеве, Киевской, Ровненской и Одесской областях.

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Установлено, что злоумышленники получали доступ к авто с помощью специального оборудования без любых препятствий. Точное количество эпизодов угона пока выясняется.

При обысках обнаружены спецтехника для прописки ключей к автомобилям, открытия и заведения авто, рации, пистолеты, десятки мобильных телефонов, свидетельства о регистрации транспорта, номерные знаки, удостоверения водителя, комплекты ключей, 88 фар к автомобилей различных марок, 17 панелей приборов, магнитолы, панели климат-контроля и прочее.

Теперь преступникам должны избрать меру пресечения.

Ранее стало известно, что ЗАЗ будет производить автомобили концерна Renault для украинского рынка.

Также в ДТП в Хмельницкой области пострадали семь человек, трое из них - дети.

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