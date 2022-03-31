В Киевской области задержали диверсанта на велосипеде

Пограничники задержали в Киевской области диверсанта на велосипеде. Он собирал информацию в районе боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

Сообщается, что гражданина Украины задержали в районе боевых действий, где он ездил на велосипеде, маскируясь под местного жителя. У него выявили радиостанцию, которая сканирует радиочастоты, и флэш-носители. В мобильном телефоне нашли контакты из России и возможную переписку с кураторами.

"Во время обысков квартиры у мужчины обнаружили технические приборы, оружие и патроны. Пограничники оперативно-розыскного отдела ОКПП "Киев" провели с ним фильтрационные мероприятия, после чего передали сотрудникам Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении.