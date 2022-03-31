У Київській області затримали диверсанта на велосипеді

Прикордонники затримали в Київській області диверсанта на велосипеді. Він збирав інформацію в районі бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що громадянина України затримали в районі бойових дій, де він їздив на велосипеді, маскуючись під місцевого жителя. У нього виявили радіостанцію, яка сканує радіочастоти, і флеш-носії. У мобільному телефоні знайшли контакти з Росії і можливе листування з кураторами.

"Під час обшуків квартири у чоловіка виявили технічні прилади, зброю та набої. Прикордонники оперативно-розшукового відділу ОКПП "Київ" провели з ним фільтраційні заходи, після чого передали співробітникам Службі безпеки України", - йдеться в повідомленні.