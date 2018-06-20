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Интервью

Чиновника Государственной экологической инспекции уличили на взятке

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 00:30
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)

Взятку составлял 100 тыс. гривен

В Черкасской области на взятке в 100 тыс. гривен полиция разоблачила чиновника Государственной экологической инспекции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Правоохранители установили причастность одного из заместителей начальника отдела Государственной экологической инспекции в Черкасской области к взяточничеству. Также к преступной деятельности злоумышленница привлекла своего мужа и еще одного гражданина", - говорится в сообщении.

Фото: изъятые средства
Так, оперативники областного Управления защиты экономики Нацполіції совместно с следователями следственного управления полиции в Черкасской области за процессуального руководства прокуратуры Черкасской области установили, что неправомерную выгоду чиновник требовал от субъекта предпринимательской деятельности за положительное прохождение проверки предприятия на предмет соблюдения экологического законодательства.
 
"Правоохранители задержали посредника неподалеку от железнодорожного вокзала. У гражданина изъяли 100 тыс. гривен, которые в дальнейшем он должен был передать супругам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у руководителя Николаевского следственного изолятора викрили на систематических взятках.

 

По делу о взятке детективу НАБУ задержали брата Дубового Руководителя Николаевского СИЗО разоблачили на систематических взятках
Теги публикации: взятка, Черкасская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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