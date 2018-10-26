У Київській області на хабарі затримали двох інспекторів екологічної інспекції

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Вони вимагали хабар за проведення "позитивної" перевірки та незастосування штрафних санкцій до організації

Правоохоронці затримали двох інспекторів Державної екологічної інспекції Столичного округу за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в сумі 2 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Зокрема, 26 жовтня правоохоронці затримали двох інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Столичного округу, один з яких є депутатом Вишгородської міської ради, які вимагали та отримали хабар у розмірі 2 тис. доларів від посадових осіб товариства за проведення "позитивної" перевірки та незастосування штрафних санкцій.

В даний час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішується питання про повідомлення про підозру затриманим особам у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ("Вимагання та одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Фото (kobl.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Черкаській області на хабарі у 100 тис. гривень поліція викрила посадовця Державної екологічної інспекції.