ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Київській області на хабарі затримали двох інспекторів екологічної інспекції

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 20:45
Ілюстративне фото (flickr.com nab/ukr)
Ілюстративне фото (flickr.com nab/ukr)

Вони вимагали хабар за проведення "позитивної" перевірки та незастосування штрафних санкцій до організації

Правоохоронці затримали двох інспекторів Державної екологічної інспекції Столичного округу за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в сумі 2 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Зокрема, 26 жовтня правоохоронці затримали двох інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції Столичного округу, один з яких є депутатом Вишгородської міської ради, які вимагали та отримали хабар у розмірі 2 тис. доларів від посадових осіб товариства за проведення "позитивної" перевірки та незастосування штрафних санкцій.

В даний час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішується питання про повідомлення про підозру затриманим особам у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 ("Вимагання та одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

 

Фото (kobl.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Черкаській області на хабарі у 100 тис. гривень поліція викрила посадовця Державної екологічної інспекції.

Екс-мера міста у Львіській області засудили на 9 років за хабар в 1 млн гривень У Черкаській обл. СБУ затримала на хабарництві майора військової частини
Новини України взятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся