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У Київській області внаслідок ДТП загинули 4 людини

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 11:53
Фото: ДТП (РБК-Україна)
Фото: ДТП (РБК-Україна)

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження

У Київській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини, ще одна людина постраждала. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Київській області.

Як зазначається, аварія сталася вчора, 18 березня 2018 року, близько 18:40 на автодорозі Київ-Овруч. ДТП сталася поблизу с. Феневичі, де зіштовхнулися автомобіль BMW та "ЗІЛ". У результаті аварії загинули водій та троє пасажирів легковика.

"Водій автомобіля BMW з держномерами литовської реєстрації на заокругленій ділянці автодороги не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем "ЗІЛ". У результаті ДТП 25-річний водій легкового авто та його пасажири 26, 27-річного віку від отриманих тяжких травм, несумісних з життям, померли на місці аварії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок аварії постраждала пасажирка вантажівки, 49-річна жінка, наразі її госпіталізовано.

Наразі за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. 

 

#Київщина: в результаті #ДТП загинуло четверо чоловіків, жінка отримала травми Вчора, 18 березня, о 18.40 на 48 км...

Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 19 березень 2018 р.

Нагадаємо, 17 березня під Києвом сталася серйозна ДТП за участю вантажівки і мікроавтобуса.

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Теги: ДТП, полиция, Київська область
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