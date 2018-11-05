У Київській області під час пожежі загинули матір та син

Фото: пожежа в селі Чепеліївка (dsns.gov.ua)

Пожежа сталась у селі Чепиліївка

Під час пожежі в селі Чепиліївка в Київській області 5 листопада загинула 55-річна жінка та її 14-річний син. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогонь повністю охопив будинок. Рятувальники побоювались, що пожежа перекинеться на сусідню господарчу будівлю. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло матері 1963 року народження та її сина 2004 року народження.

Рятувальники гасили пожежу протягом чотирьох годин. На місці працювали 8 осіб особистого складу та 2 одиниці техніки.

Пожежею повністю знищено будинок. Причина займання наразі невідома.

Нагадаємо, що у кінці жовтня у Харківській області під час пожежі на одному з підприємств загинула людина, ще двоє людией постраждали.

Вогонь охопив площу в 1000 квадратних метрів.