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В Киевской области возобновили работу 13 рынков

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 15:41
В Киевской области возобновили работу 13 рынков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области насчитывается более 70 рынков

В Киевской области по состоянию на 2 мая в рамках ослабления карантина возобновили работу 13 агропродовольственных рынков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную государственную администрацию (ОГА).

По данным облгосадминистрации, по состоянию на сегодня возобновили работу 4 рынка в Васильковском районе и по одному рынку в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском районах. Заработали рынки в Гостомеле и Буче, а также 2 рынка в Белой Церкви.

"Общее количество рынков в области составляет 74. Ожидается, что остальные рынков возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований", - заявили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве на центральном продовольственном рынке обнаружили существенные нарушения карантинных требований. В ОГА не исключают, что работа полтавского рынка будет вновь запрещена, если руководство не исправит ситуацию.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области разрешили возобновить работу более 150 агропродовольственных рынков. Госпродпотребслужба будет проверять рынки на соблюдение противоэпидемических требований.

Кроме того, недавно в КГГА опубликовали требования для возобновления работы столичных рынков. В частности, рынки должны быть официально зарегистрированными и придерживаться противоэпидемических требований.

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