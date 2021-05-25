В Киевской области восстановили дорогу в Чернобыль по программе президента

По словам глава Киевской ОГА Василия Володина, власть стремится раскрыть туристический потенциал Чернобыля.

"Активно работаем над развитием Чернобыльской зоны в качестве туристического магнита. И обновление дорожной инфраструктуры в этом направлении играет ключевую роль. В частности, мы отремонтировали дорогу, ведущую от Иванкова в Чернобыль. Сделали это быстро и качественно", - заявил Василий Володин.

Согласно плану президентской программы "Большая стройка", подрядчики устроили на объекте выравнивающий слой высотой 6 см, заключили обочину и съезды и нанесли разметку.

Отмечается, что в рамках программы в этом году на дорогах Киевской области планируют проложить 60 км нового асфальтового покрытия. На это предусмотрели 1,2 млрд грн.