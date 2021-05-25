В Киевской области восстановили дорогу в Чернобыль по программе президента

В Киевской области по программе президента "Большая стройка" провели текущий средний ремонт трассы общего пользования местного значения О101110 Иванков - Радомышль, которая ведет к Чернобыльской зоне. На ремонт трассы из областного бюджета выделили 16 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Киевской ОГА.

По словам глава Киевской ОГА Василия Володина, власть стремится раскрыть туристический потенциал Чернобыля.

"Активно работаем над развитием Чернобыльской зоны в качестве туристического магнита. И обновление дорожной инфраструктуры в этом направлении играет ключевую роль. В частности, мы отремонтировали дорогу, ведущую от Иванкова в Чернобыль. Сделали это быстро и качественно", - заявил Василий Володин.

Согласно плану президентской программы "Большая стройка", подрядчики устроили на объекте выравнивающий слой высотой 6 см, заключили обочину и съезды и нанесли разметку.

Отмечается, что в рамках программы в этом году на дорогах Киевской области планируют проложить 60 км нового асфальтового покрытия. На это предусмотрели 1,2 млрд грн.