У Київській області відновили дорогу до Чорнобиля за програмою президента

У Київській області за програмою президента "Велике будівництво" провели поточний середній ремонт траси загального користування місцевого значення О101110 Іванків - Радомишль, яка веде до Чорнобильської зони. На ремонт траси з обласного бюджету виділили 16 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Київської ОДА.

За словами голови Київської ОДА Василя Володіна, влада прагне розкрити туристичний потенціал Чорнобиля.

"Активно працюємо над розвитком Чорнобильської зони в якості туристичного магніту. І оновлення дорожньої інфраструктури в цьому напрямку грає ключову роль. Зокрема ми відремонтували дорогу, яка веде від Іванкова до Чорнобиля. Зробили це швидко та якісно", - заявив Василь Володін.

Згідно з планом президентської програми "Велике будівництво", підрядники влаштували на об’єкті вирівнюючий шар заввишки 6 см, уклали узбіччя та з’їзди і нанесли розмітку.

Зазначається, що у рамках програми цьогоріч на дорогах Київщини планують прокласти 60 км нового асфальтного покриття. На це передбачили 1,2 млрд грн.