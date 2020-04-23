ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Київській області вертоліт аварійно сів серед поля

Новини » Надзвичайні події     23.04.2020 - 06:31
У Київській області вертоліт аварійно сів серед поля
Ілюстративне фото (facebook.com/kpszsu)

Під час польоту в двигун вертольота залетіла пташка, що спричинило відмову одного з двигунів

Вертоліт Мі-8 бориспільської Бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ здійснив вимушену посадку на необладнану площадку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Командування повітряних сил ЗСУ Facebook.

Інцидент стався 22 квітня, близько 17 годин.

За словами екіпажу, під час польоту в двигун вертольота залетіла пташка, що спричинило відмову одного з двигунів.

"Мі-8 успішно здійснив вимушену посадку на одному двигуні. Для цього командир візуально вибрав місце в польовий місцевості поблизу населеного пункту Іванків Київської області і посадив машину", - зазначили в командуванні.

За його даними, в цей день екіпажі вертольотів Мі-8 здійснювали планові польоти на гранично малих висотах, відпрацьовували вправи з курсом бойової підготовки на групову злітаність у складі пари.

"Вертоліт не пошкоджений, екіпаж - в нормі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пакистані розбився винищувач F-16. Аварія військового літака сталася в Ісламабаді поблизу місцевого парку Шакарпаріан. Літак брав участь у репетиції святкування Дня Пакистану.

Також РБК-Україна писало, що на півночі Філіппін розбився вертоліт філіппінської національної поліції з високопоставленими чиновниками на борту. На борту вертольота знаходився керівник національної поліції Філіппін Арчі Гамбоа.

Кількість заражених коронавірусом в ЗСУ перевищила 40 У ЗСУ підтвердили вже 39 випадків коронавірусу
Новини України Збройні сили Україниавариявертолет
News
On Top