У Київській області вертоліт аварійно сів серед поля

Ілюстративне фото (facebook.com/kpszsu)

Під час польоту в двигун вертольота залетіла пташка, що спричинило відмову одного з двигунів

Вертоліт Мі-8 бориспільської Бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ здійснив вимушену посадку на необладнану площадку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Командування повітряних сил ЗСУ Facebook.

Інцидент стався 22 квітня, близько 17 годин.

За словами екіпажу, під час польоту в двигун вертольота залетіла пташка, що спричинило відмову одного з двигунів.

"Мі-8 успішно здійснив вимушену посадку на одному двигуні. Для цього командир візуально вибрав місце в польовий місцевості поблизу населеного пункту Іванків Київської області і посадив машину", - зазначили в командуванні.

За його даними, в цей день екіпажі вертольотів Мі-8 здійснювали планові польоти на гранично малих висотах, відпрацьовували вправи з курсом бойової підготовки на групову злітаність у складі пари.

"Вертоліт не пошкоджений, екіпаж - в нормі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пакистані розбився винищувач F-16. Аварія військового літака сталася в Ісламабаді поблизу місцевого парку Шакарпаріан. Літак брав участь у репетиції святкування Дня Пакистану.

Також РБК-Україна писало, що на півночі Філіппін розбився вертоліт філіппінської національної поліції з високопоставленими чиновниками на борту. На борту вертольота знаходився керівник національної поліції Філіппін Арчі Гамбоа.