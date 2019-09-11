В Киевской области вблизи зоны отчуждения горит лес

В среду, 11 сентября, в селе Новые Соколы (Киевская область) за 50 километров до Чернобыля произошел лесной пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, пожар возник на территории Дымарского лесничества около 12:25. Произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га, которое переросло в верховой пожар.

Отмечается, что по состоянию на 17:30 в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня. Сейчас общая площадь лесного пожара составляет около 6 га. Жертв и пострадавших в результате пожара на данный момент нет.

"К тушению привлечены 62 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 30 человек личного состава и 7 единиц техники, 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8", - рассказали в ведомстве.

Напомним, что сегодня, 11 сентября, в Винницкой области на территории военных складов вблизи Калиновки произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксированы 6 взрывов боеприпасов. В результате взрывов произошло возгорание лесной подстилки.

РБК-Украина писало, что в 15:15 пожар на территории военных складов был ликвидирован. В результате инцидента никто из военных и гражданских жителей Калиновки не пострадал. Угрозы для гражданского населения и военнослужащих также нет.