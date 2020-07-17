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В Киевской области упал легкомоторный самолет

Автор: РБК-Украина

В результате происшествия никто не пострадал

Вблизи села Наливайковка Киевской области в поле упал легкомоторный самолет учебной школы "Aviation Group". После этого самолет загорелся.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В самолете находилось двое людей. Они не пострадали.

Возгорание самолета ликвидировали спасатели. На месте происшествия работали 10 человек личного состава ГСЧС и две единицы техники.

Напомним, 17 июня в Одессе разбился легкомоторный самолет "Дельфин", погибли два пилота.

Кроме того, одномоторный самолет "Груман" упал в Днепропетровской области, тогда также погибли два пилота.

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