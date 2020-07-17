У Київській області впав легкомоторний літак

Поблизу села Наливайківка Київської області в полі впав легкомоторний літак навчальної школи "Aviation Group". Після цього літак загорівся.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У літаку перебували двоє людей. Вони не постраждали.

Загоряння літака рятувальники ліквідували. На місці події працювали 10 осіб особового складу ДСНС і дві одиниці техніки.

Нагадаємо, 17 червня в Одесі розбився легкомоторний літак "Дельфін", загинули два пілоти.

Крім того, одномоторний літак "Груман" впав у Дніпропетровській області, тоді також загинули два пілоти.