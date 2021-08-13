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В Киевской области тракторист вспахал историческую памятку. Ему грозит тюрьма

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киевской области 50-летнего тракториста обвинили в уничтожении исторической памятки. Правоохранители установили, что мужчина трактором распахал курган на территории Володарской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

"Весной 2021 года один из местных жителей Володарской общины, с помощью сельскохозяйственной техники, вспахал самовольно занятый земельный участок и засеял его. На указанной земле был расположен курган, который датирован III тыс. до н. э. - I тыс. н. э.", - рассказали в прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре, действия тракториста безвозвратно уничтожили культурное наследие местного значения, которое находилось под охраной государства.

"Правонарушителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишения свободы на срок до двух лет", - отметили правоохранители.

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Киевская область