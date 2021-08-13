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У Київській області тракторист розорав історичну пам'ятку. Йому загрожує в'язниця

Автор: Дмитро Левицький

У Київській області 50-річного тракториста звинуватили у знищенні історичної пам'ятки. Правоохоронці встановили, що чоловік трактором розорав курган на території Володарської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

"Навесні 2021 року один із місцевих жителів Володарської громади, за допомогою сільськогосподарської техніки, зорав самовільно зайняту земельну ділянку та засіяв її. На вказаній землі було розташовано курган, який датовано III тис. до н.е. - I тис. н.е.", - розповіли в прокуратурі.

Як наголосили в прокуратурі, дії тракториста безповоротно знищили культурну спадщину місцевого значення, яка перебувала під охороною держави.

"Правопорушнику загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років", - зазначили правоохоронці.

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Київська область