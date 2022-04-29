В Киевской области без света остаются еще более 28 тысяч потребителей

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал, что энергетики вернули свет для 3532 семей пристоличного региона. Однако, без света все еще остаются 28,2 тысячи домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

Однако, без света все еще остаются 28,2 тысячи домохозяйств.

Кроме того, частично вернули свет в города Ирпень и Бучу, пгт Макаров и Гостомель, села Мирча, Старая Буда, Озера.

Также в Бучанському районе полностью дали свет в села Волица, Коблицкий Лес, Тальское, Пороскотень, Калиновка, Липовка, Комаровка, Красная Горка, Андреевка.

В Вышгородском районе полностью восстановили электроснабжение в селах Олива, Рудня-Сидоровская, старая Марковка, Рахваловка, Сидоровичи и Мокрая Корма.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области 64 населенных пункта остаются без света.

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