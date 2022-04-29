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В Киевской области без света остаются еще более 28 тысяч потребителей

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Киевская область, Пятница 29 апреля 2022 14:06
В Киевской области без света остаются еще более 28 тысяч потребителей В Киевской области свет отсутствует у 28 потребителей (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал, что энергетики вернули свет для 3532 семей пристоличного региона. Однако, без света все еще остаются 28,2 тысячи домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

В Вышгородском районе полностью восстановили электроснабжение в селах Олива, Рудня-Сидоровская, старая Марковка, Рахваловка, Сидоровичи и Мокрая Корма.

Также в Бучанському районе полностью дали свет в села Волица, Коблицкий Лес, Тальское, Пороскотень, Калиновка, Липовка, Комаровка, Красная Горка, Андреевка.

Кроме того, частично вернули свет в города Ирпень и Бучу, пгт Макаров и Гостомель, села Мирча, Старая Буда, Озера.

Однако, без света все еще остаются 28,2 тысячи домохозяйств.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области 64 населенных пункта остаются без света.

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