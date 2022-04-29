В Киевской области без света остаются еще более 28 тысяч потребителей
Глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал, что энергетики вернули свет для 3532 семей пристоличного региона. Однако, без света все еще остаются 28,2 тысячи домохозяйств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.
В Вышгородском районе полностью восстановили электроснабжение в селах Олива, Рудня-Сидоровская, старая Марковка, Рахваловка, Сидоровичи и Мокрая Корма.
Также в Бучанському районе полностью дали свет в села Волица, Коблицкий Лес, Тальское, Пороскотень, Калиновка, Липовка, Комаровка, Красная Горка, Андреевка.
Кроме того, частично вернули свет в города Ирпень и Бучу, пгт Макаров и Гостомель, села Мирча, Старая Буда, Озера.
Однако, без света все еще остаются 28,2 тысячи домохозяйств.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области 64 населенных пункта остаются без света.
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