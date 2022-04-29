У Київській області без світла залишаються ще понад 28 тисяч споживачів
Голова Київської ОВА Олександр Павлюк розповів, що енергетики повернули світло для 3532 родин пристоличного регіону. Однак, без світла все ще залишаються 28,2 тисячі домогосподарств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.
У Вишгородському районі повністю відновили електропостачання у селах Олива, Рудня-Сидорівська, Стара Марківка, Рахвалівка, Сидоровичі та Мокра Корма.
Також у Бучанському районі повністю дали світло у села Волиця, Коблицький Ліс, Тальське, Пороскотень, Калинівка, Липівка, Комарівка, Червона Гірка, Андріївка.
Окрім того, частково повернули світло у міста Ірпінь та Бучу, смт Макарів та Гостомель, села Мирча, Стара Буда, Озера.
Однак, без світла все ще залишаються 28,2 тисячі домогосподарств.
Раніше ми повідомляли, що у Київській області 64 населені пункти залишаються без світла.
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