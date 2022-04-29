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У Київській області без світла залишаються ще понад 28 тисяч споживачів

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Київська область, П'ятниця 29 квітня 2022 14:06
У Київській області без світла залишаються ще понад 28 тисяч споживачів У Київській області світло відсутнє у 28 споживачів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Київської ОВА Олександр Павлюк розповів, що енергетики повернули світло для 3532 родин пристоличного регіону. Однак, без світла все ще залишаються 28,2 тисячі домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

У Вишгородському районі повністю відновили електропостачання у селах Олива, Рудня-Сидорівська, Стара Марківка, Рахвалівка, Сидоровичі та Мокра Корма.

Також у Бучанському районі повністю дали світло у села Волиця, Коблицький Ліс, Тальське, Пороскотень, Калинівка, Липівка, Комарівка, Червона Гірка, Андріївка.

Окрім того, частково повернули світло у міста Ірпінь та Бучу, смт Макарів та Гостомель, села Мирча, Стара Буда, Озера.

Однак, без світла все ще залишаються 28,2 тисячі домогосподарств.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області 64 населені пункти залишаються без світла.

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