В Киевской области на следующей неделе ужесточат карантин: список новых ограничений

Отмечается, что к совещанию в формате онлайн-режима присоединились руководители общин Киевщины.

"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области сложная, нужно приложить какие-то усилия для стабилизации ситуации. Мы видим, что напряженность состояния дел варьируется в зависимости от территории. Следовательно, высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных общинах ситуация также очень разная", - отметил Володин.

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля отдельным территориям Области в зависимости от эпидемического состояния:

рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостановить образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 07:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозку пассажиров в количестве 50 процентов, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства и определенной в его регистрационных документах;

проинформировать жителей Области об изменениях в графиках перевозок;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 людей пожилого возраста.

Отмечается, что все рекомендации относительно введения дополнительных противоэпидемических норм внесены в протокол внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Им будут руководствоваться органы местного самоуправления.

"Еще раз подчеркиваю каждая община должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных настоящим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории. Прошу с пониманием относиться к принятым мерам и продолжать соблюдать противоэпидемические нормы. Благодаря этому мы сможем минимизировать дискомфорт наших жителей и уменьшить загруженность госпитальных баз", - сказал Володин.