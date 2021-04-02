В Киевской области на следующей неделе ужесточат карантин: список новых ограничений

С 5 по 9 апреля в Киевской области будут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия. Для органов местного самоуправления подготовили список рекомендаций по противодействию распространению коронавируса.
Об этом сегодня, 2 апреля, по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает пресс-служба Киевской ОГА.
Отмечается, что к совещанию в формате онлайн-режима присоединились руководители общин Киевщины.
"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области сложная, нужно приложить какие-то усилия для стабилизации ситуации. Мы видим, что напряженность состояния дел варьируется в зависимости от территории. Следовательно, высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных общинах ситуация также очень разная", - отметил Володин.
Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля отдельным территориям Области в зависимости от эпидемического состояния:
Отмечается, что все рекомендации относительно введения дополнительных противоэпидемических норм внесены в протокол внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Им будут руководствоваться органы местного самоуправления.
"Еще раз подчеркиваю каждая община должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных настоящим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории. Прошу с пониманием относиться к принятым мерам и продолжать соблюдать противоэпидемические нормы. Благодаря этому мы сможем минимизировать дискомфорт наших жителей и уменьшить загруженность госпитальных баз", - сказал Володин.
Напомним, в среду мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантина в столице. Власти города решили ввести проезд по спецпропускам во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро.
Вместе с тем в столице закроют школы и детские сады, а с 1 апреля в Киеве запретили продуктовые ярмарки.