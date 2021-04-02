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В Киевской области на следующей неделе ужесточат карантин: список новых ограничений

Автор: Андрей Василюк

С 5 по 9 апреля в Киевской области будут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия. Для органов местного самоуправления подготовили список рекомендаций по противодействию распространению коронавируса.

Об этом сегодня, 2 апреля, по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает пресс-служба Киевской ОГА.

Отмечается, что к совещанию в формате онлайн-режима присоединились руководители общин Киевщины.

"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области сложная, нужно приложить какие-то усилия для стабилизации ситуации. Мы видим, что напряженность состояния дел варьируется в зависимости от территории. Следовательно, высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных общинах ситуация также очень разная", - отметил Володин.

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля отдельным территориям Области в зависимости от эпидемического состояния:

  • рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостановить образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 07:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозку пассажиров в количестве 50 процентов, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства и определенной в его регистрационных документах;
  • проинформировать жителей Области об изменениях в графиках перевозок;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 людей пожилого возраста.

Отмечается, что все рекомендации относительно введения дополнительных противоэпидемических норм внесены в протокол внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Им будут руководствоваться органы местного самоуправления.

"Еще раз подчеркиваю каждая община должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных настоящим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории. Прошу с пониманием относиться к принятым мерам и продолжать соблюдать противоэпидемические нормы. Благодаря этому мы сможем минимизировать дискомфорт наших жителей и уменьшить загруженность госпитальных баз", - сказал Володин.

Напомним, в среду мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантина в столице. Власти города решили ввести проезд по спецпропускам во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро.

Вместе с тем в столице закроют школы и детские сады, а с 1 апреля в Киеве запретили продуктовые ярмарки.

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