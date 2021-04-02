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У Київській області наступного тижня посилять карантин: список нових обмежень

Автор: Андрій Василюк

З 5 по 9 квітня у Київській області діятимуть додаткові протиепідемічні заходи. Для органів місцевого самоврядування підготували список рекомендацій щодо протидії розповсюдженню коронавірусу.

Про це сьогодні, 2 квітня, за результатами позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін, передає прес-служба Київської ОДА.

Зазначається, що до наради в форматі онлайн-режиму долучились керівники громад Київщини.

"Ситуація з поширенням COVID-19 в нашій області складна, треба докласти будь-яких зусиль для стабілізації ситуації. Ми бачимо, що напруженість стану справ варіюється в залежності від території. Відтак високі показники інфікування на COVID-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського районів. А є такі, де епідемічна ситуація не настільки напружена. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна", - зазначив Володін.

Обласна комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення з 5 по 9 квітня окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

  • рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
  • дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;
  • здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;
  • проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
  • рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Наголошується, що усі рекомендації щодо введення додаткових протиепідемічних норм внесені в протокол позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Ним будуть керуватись органи місцевого самоврядування.

"Ще раз наголошую кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території. Прошу з розумінням ставитися до вжитих заходів та продовжувати дотримуватися протиепідемічних норм. Завдяки цьому ми зможемо мінімізувати дискомфорт наших жителів і зменшити завантаженість госпітальних баз", - сказав Володін.

Нагадаємо, у середу мер Києва Віталій Кличко повідомив про посилення карантину в столиці. Влада міста вирішила ввести проїзд за спецперепустками в усіх видах громадського транспорту, в тому числі й метро.

Разом з тим у столиці закриють школи та дитячі садки, а з 1 квітня в Києві заборонили продуктові ярмарки.

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