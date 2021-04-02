У Київській області наступного тижня посилять карантин: список нових обмежень

З 5 по 9 квітня у Київській області діятимуть додаткові протиепідемічні заходи. Для органів місцевого самоврядування підготували список рекомендацій щодо протидії розповсюдженню коронавірусу.
Про це сьогодні, 2 квітня, за результатами позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін, передає прес-служба Київської ОДА.
Зазначається, що до наради в форматі онлайн-режиму долучились керівники громад Київщини.
"Ситуація з поширенням COVID-19 в нашій області складна, треба докласти будь-яких зусиль для стабілізації ситуації. Ми бачимо, що напруженість стану справ варіюється в залежності від території. Відтак високі показники інфікування на COVID-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського районів. А є такі, де епідемічна ситуація не настільки напружена. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна", - зазначив Володін.
Обласна комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення з 5 по 9 квітня окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:
Наголошується, що усі рекомендації щодо введення додаткових протиепідемічних норм внесені в протокол позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Ним будуть керуватись органи місцевого самоврядування.
"Ще раз наголошую кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території. Прошу з розумінням ставитися до вжитих заходів та продовжувати дотримуватися протиепідемічних норм. Завдяки цьому ми зможемо мінімізувати дискомфорт наших жителів і зменшити завантаженість госпітальних баз", - сказав Володін.
Нагадаємо, у середу мер Києва Віталій Кличко повідомив про посилення карантину в столиці. Влада міста вирішила ввести проїзд за спецперепустками в усіх видах громадського транспорту, в тому числі й метро.
Разом з тим у столиці закриють школи та дитячі садки, а з 1 квітня в Києві заборонили продуктові ярмарки.