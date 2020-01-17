В Киевской области в школе распылили слезоточивый газ

Фото: эвакуация школы (kv.dsns.gov.ua)

Спасатели эвакуировали учеников и сотрудников школы

В городе Бровары Киевской области в одной из общеобразовательных школ неизвестный распылил слезоточивый газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, 17 января в 9:35 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что в средней школе № 2 города Бровары на ул. Владимира Великого было осуществлено распыления аэрозольного баллончика.

На место происшествия направили дежурные караулы 56-й и 21-й Государственных пожарноспасательных частей города.

По прибытию, из учебного помещения специалисты ГСЧС эвакуировали 1701 ученика и 99 учителей. После спасатели обследовали помещения и провели лекцию для учеников по предотвращению подобных случаев и порядок действий при их возникновении.

В результате происшествия никто не пострадал.

В свою очередь полиция Киевской области сообщает, что проводится опрос детей, родителей и сотрудников школы для выяснения всех обстоятельств и лиц, которые распылили газ.

Напомним, 2 декабря 2019 года в городе Буча Киевской области двое школьников распылили газовый баллончик. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в конце ноября 2019 года в Житомире в общеобразовательной школе №26 один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали.