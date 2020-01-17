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У Київській області в школі розпилили сльозогінний газ

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 14:27
У Київській області в школі розпилили сльозогінний газ
Фото: евакуація школи (kv.dsns.gov.ua)

Рятувальники евакуювали учнів і співробітників школи

В місті Бровари Київської області в одній із загальноосвітніх шкіл невідомий розпилив сльозогінний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, 17 січня о 9:35 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що в середній школі № 2 міста Бровари на вул. Володимира Великого було здійснено розпилення аерозольного балончика.

На місце події направили чергові караули 56-й і 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста.

По прибуттю, з навчального приміщення фахівці ДСНС евакуювали 1701 учня і 99 вчителів. Після рятувальники обстежили приміщення та провели лекцію для учнів щодо запобігання подібних випадків і порядок дій при їх виникненні.

В результаті події ніхто не постраждав.

У свою чергу поліція Київської області повідомляє, що проводиться опитування дітей, батьків та працівників школи для з'ясування всіх обставин та осіб, які розпорошили газ.

Нагадаємо, 2 грудня 2019 року в місті Буча Київської області двоє школярів розпорошили газовий балончик. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Крім того, в кінці листопада 2019 року в Житомирі в загальноосвітній школі №26 один з учнів розпилив газовий аерозольний балончик, в результаті чого щонайменше 13 дітей постраждали.

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