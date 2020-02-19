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В Киевской области в школе распылили слезоточивый газ, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 15:17
В Киевской области в школе распылили слезоточивый газ, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (pol.kyivregion)

Пострадали 16 детей в возрасте от 6 до 15 лет

В городе Сквира Киевской области сегодня, 19 февраля, неизвестный гражданин распылил слезоточивый газ в помещении школы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

Сообщается, что всех учащихся эвакуировали с места происшествия.

"Сегодня в г. Сквира неизвестный гражданин распылил слезоточивое вещество на первом этаже образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Впоследствии 16 детей в возрасте от 6 до 15 лет, обратились за медицинской помощью. Их госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники ювенальной превенции, спасатели и медики. Учебный процесс приостановлен. Полиция разыскивает виновника, чтобы вручить ему админматериалы.

Как писал Styler, в Харькове подростки распылили парню в лицо баллончик со слезоточивым газом и записали все на видео, которое потом выложили у себя в Instagram.

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Новости Украины ХарьковХарьковшколаслезоточивый газ
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