ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Київській області в школі розпилили сльозогінний газ, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 15:17
У Київській області в школі розпилили сльозогінний газ, є постраждалі
Фото: місце події (pol.kyivregion)

Постраждали 16 дітей у віці від 6 до 15 років

У місті Сквира Київської області сьогодні, 19 лютого, невідомий громадянин розпилив сльозогінний газ в приміщенні школи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області в Facebook.

Повідомляється, що всіх учнів евакуювали з місця події.

"Сьогодні в м. Сквира невідомий громадянин розпилив сльозогінну речовину на першому поверсі навчального закладу", - йдеться в повідомленні.

Згодом 16 дітей у віці від 6 до 15 років звернулися за медичною допомогою. Їх госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, співробітники ювенальної превенції, рятувальники та медики. Навчальний процес призупинено. Поліція розшукує винуватця, щоб вручити йому адмінматеріали.

Як писав Styler, в Харкові підлітки розпорошили хлопцеві в обличчя балончик зі сльозогінним газом і записали все на відео, яке потім виклали у себе на Instagram.

У Харківській області зафіксували спалах гепатиту А
Новини України ХарківХарківшколаслезоточивый газ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся