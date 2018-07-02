В Киевской области в реке утонули двое детей

В реке погибли двое мальчиков 2011 года рождения

В Киевской области в реке Рось утонули двое детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29 июня в 19:20 в оперативно-диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о том, что около 17 часов напротив районного дома культуры вблизи реки Рось исчезло двое детей 2011 года рождения", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что двое детей играя возле канавы с наклоном, не удержались и съехали по канаве из бетона в реку.

"В 21:35 были обнаружены тела детей и подняты из воды на поверхность", - говорится в сообщении.

Фото: спасатели (dsns.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых на водоемах Украины утонули 12 детей.