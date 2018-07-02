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У Київській області викрили на хабарі керівника держслужби захисту споживачів

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 22:16
Фото: затримання посадовця (npu.gov.ua)
Фото: затримання посадовця (npu.gov.ua)

Суми хабарів коливалися від 300 до 500 доларів

У Київській області поліцейські викрили на хабарі керівника відділу Державної служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як повідомляється, посадовець вимагала від підприємців кошти за видачу санітарних паспортів на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив. Як зазначається, суми хабарів коливалися від 300 до 500 доларів.

Повідомляється, що сьогодні, 2 липня, поліцейські затримали посадовця під час одержання другої частини хабара - 200 доларів.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також перевіряється інформація щодо причетності інших працівників Держпродспоживслужби області до службових злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції та його територіальні управління у кількох областях України протягом останніх трьох днів затримали загалом 9 хабарників та підприємця за спробу підкупу військового.

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Теги публікації: Київ, Київська область, взятка, госслужба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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