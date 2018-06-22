В Киевской области разоблачили схему незаконной вырубки лесов

Дельцы незаконно экспортировали древесину в несколько стран Азии

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему незаконной вырубки лесов и экспорта древесины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что граждане Украины и одной из стран Ближнего Востока осуществляли незаконные вырубки леса в государственных лесхозах на территории Киевской и Житомирской областей. Используя фиктивные документы о происхождении материалов, дельцы незаконно экспортировали древесину в несколько стран Азии", - говорится в сообщении.

Так, в рамках открытого уголовного производства, оперативники спецслужбы задокументировали, что через десять подконтрольных субъектов хозяйствования за прошлый год злоумышленники экспортировали около 15 тыс. кубометров лесоматериалов общей стоимостью более сорока миллионов гривен.

Также отмечается, что во время санкционированных следственных действий по адресам проживания фигурантов дела, в офисных помещениях и на деревообрабатывающих предприятиях в Киеве и Житомирской области сотрудники СБ Украины обнаружили финансовую документацию, печати фиктивных предприятий и другие материалы, которые доказывают проведение противоправных сделок

"У дельцов также изъято сто двадцать два кубометра лесоматериалов, девятьсот пятьдесят один кубометр уже изготовленной продукции на общую сумму более пяти миллионов гривен. На банковские счета подконтрольных злоумышленникам субъектов хозяйствования наложен арест", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)".