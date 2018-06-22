У Київській області викрили схему незаконної вирубки лісів

Ділки незаконно експортували деревину до кількох країн Азії

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему незаконної вирубки лісів та експорту деревини. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що громадяни України та однієї з країн Близького Сходу здійснювали незаконні вирубки лісу у державних лісгоспах на території Київської та Житомирської областей. Використовуючи фіктивні документи щодо походження матеріалів, ділки незаконно експортували деревину до кількох країн Азії", - йдеться у повідомленні.

Так, у рамках відкритого кримінального провадження, оперативники спецслужби задокументували, що через десять підконтрольних суб’єктів господарювання за минулий рік зловмисники експортували близько 15 тис. кубометрів лісоматеріалів загальною вартістю понад сорок мільйонів гривень.

Також зазначається, що під час санкціонованих слідчих дій за адресами проживання фігурантів справи, в офісних приміщеннях та на деревообробних підприємствах в Києві та Житомирській області співробітники СБ України виявили фінансову документацію, печатки фіктивних підприємств та інші матеріали, які доводять проведення протиправних оборудок.

"У ділків також вилучено сто двадцять два кубометри лісоматеріалів, дев`ятсот п`ятдесят один кубометр вже виготовленої продукції на загальну суму понад п’ять мільйонів гривень. На банківські рахунки підконтрольних зловмисникам суб’єктів господарювання накладено арешт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Верховна рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законів (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)".

