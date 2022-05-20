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В Киевской области разминировали только дороги, на остальную территорию уйдут годы, - МВД

Фото: первый заместитель главы МВД Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киевской области на сегодняшний день разминированы только дороги. На то, чтобы сделать остальные территории региона безопасными, уйдут годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина.

"Подразделениями ГСЧС и полиции разминированы ключевые магистральные автодороги. Также активно работаем над разминированием админзданий и жилых домов", - сказал в эфире общенационального телемарафона Енин.

По его словам, говорить о полном разминировании территорий Киевской области пока рано, на это уйдет несколько лет.

Напомним, российские войска отступили из-под Киева в конце марта. В области оккупанты оставили большое количество растяжек, мин, снарядов и других взрывоопасных предметов.

На этих вражеских "сюрпризах" в Киевской области подрываются как мирные жители, так и специалисты различных организаций. Так, в конце апреля на минах подорвались две бригады электриков.

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