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В Киевской области провели военные учения из-за обострения ситуации на Донбассе

Автор: РБК-Украина

В селе Бузова в Киевской области прошли открытые военно-патриотические учения. В ходе занятий участники прошли тренировки по тактике, огневой подготовке и тактической медицине.

Об этом сообщает пресс-служба "Национального корпуса", которая и выступила организатором учений.

"Если завтра враг двинется в наступление, я и многие из вас уйдет служить в регулярную армию. Но забывать или не понимать эффективность малой войны - опасно для любой страны. Поэтому давайте сегодня активно поработаем, и если враг активизируется, то начнем, не дожидаясь приказов очередных президентов, создавать ту же территориальную оборону, о которой так много говорили”, - сказал Андрей Билецкий.

По его словам, в условиях роста угрозы эскалации военной активности РФ на Донбассе, для Украины крайне важным является принятие закона о территориальной обороне. Белецкий считает мероприятие "первым и важным шагом в развитии территориальной обороны в Украине".

Напомним, российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. По состоянию на 17:00 субботы они семь раз нарушили режим прекращения огня.

Как известно, недавно Украина зафиксировала, что Россия стягивает к украинской границе войска якобы под видом проведения учений. Одновременно оккупационные силы увеличили количество обстрелов на Донбассе.

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Новости Украины ДонбассподготовкаНацкорпус
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