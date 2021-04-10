У Київській області провели військові навчання через загострення ситуації на Донбасі

"Якщо завтра ворог рушить у наступ, особисто я і багато з вас піде служити в регулярну армію. Але забувати чи не розуміти ефективність малої війни - небезпечно для будь-якої країни. Тому давайте сьогодні активно попрацюємо, і якщо ворог активізується, то почнемо, не чекаючи наказів чергових президентів, створювати ту саму територіальну оборону, про яку так багато говорили”, - сказав Андрій Білецький.

За його словами, в умовах зростання загрози ескалації військової активності РФ на Донбасі, для України вкрай важливим є ухвалення закону про територіальну оборону. Білецький вважає захід "першим і важливим кроком у розвитку територіальної оборони в Україні".