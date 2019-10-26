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В Киевской области произошла стрельба, есть раненый

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 15:11
В Киевской области произошла стрельба, есть раненый
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция задержала стрелка на месте преступления

В Броварах (Киевская область) произошла стрельба - в ходе конфликта между мужчинами один из них выстрелил в другого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что инцидент произошел по улице Грушевского около 3.30 часов ночи.

"Установлено, что по ул. Грушевского в городе Бровары между местными жителями, которые были навеселе, произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из них выхватил оружие, выстрелил в мужчину и попал ему в руку", - сообщили в полиции.

Полицейские задержали стрелка в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями и патроны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.


Фото: стрельба в Киевской области (npu.gov.ua)

Напомним, 25 октября в Харькове возле супермаркета произошла перестрелка. По данным полиции, двое неизвестных напали на двух мужчин. В результате перестрелки один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают помощь.

Также РБК-Украина сообщало, что 23 октября в центре Харькова, на улице Пушкинской, двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого. Стрелки скрылись с места происшествия. Пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Подозреваемых разыскивают.

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