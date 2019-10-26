У Київській області сталася стрілянина, є поранений

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція затримала стрілка на місці злочину

У Броварах (Київська область) сталася стрілянина - під час конфлікту між чоловіками один з них вистрілив в іншого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що інцидент стався по вулиці Грушевського близько 3.30 години ночі.

"Встановлено, що по вул. Грушевського в місті Бровари між місцевими мешканцями, які були напідпитку, відбулася словесна перепалка. Під час сварки один з них вихопив зброю, вистрілив у чоловіка і потрапив йому в руку", - повідомили у поліції.

Поліцейські затримали стрілка в порядку ст. 208 КПК України. Під час огляду місця події поліцейські виявили та вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями і патрони.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.



Фото: стрілянина в Київській області (npu.gov.ua)

Нагадаємо, 25 жовтня у Харкові біля супермаркету сталася перестрілка. За даними поліції, двоє невідомих напали на двох чоловіків. В результаті перестрілки один з них помер по дорозі в лікарню, іншому медики надають допомогу.

Також РБК-Україна повідомляло, що 23 жовтня в центрі Харкова, на вулиці Пушкінській, двоє невідомих стріляли в 30-річного чоловіка і його 18-річного знайомого. Стрільці зникли з місця події. Постраждалим у лікарні надали медичну допомогу та відпустили додому. Підозрюваних розшукують.