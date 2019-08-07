В Киевской области произошел пожар на птицефабрике

В Киевской области в селе Крушинка Васильковского района произошел пожар на территории птицефабрики "Ясенсвит". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, пожар произошел в ангаре на площади приблизительно 2,5 тысячи кв.м.

Для ликвидации пожара от ГСЧС было привлечено 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 13 июля на улице Куриловской в Харькове на ходу загорелся пассажирский автобус "Богдан". Водитель эвакуировал пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Кроме того, в Киеве спасатели ликвидировали пожар на территории бывшей автобазы. Отмечалось, что горели 2 легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара, и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. м, в котором находился легковой автомобиль.