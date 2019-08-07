ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области произошел пожар на птицефабрике

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 21:57
В Киевской области произошел пожар на птицефабрике
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Жертв и пострадавших нет

В Киевской области в селе Крушинка Васильковского района произошел пожар на территории птицефабрики "Ясенсвит". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Как сообщается, пожар произошел в ангаре на площади приблизительно 2,5 тысячи кв.м. 

Для ликвидации пожара от ГСЧС было привлечено 30 человек личного состава и 7 единиц техники. 

Жертв и пострадавших нет. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 13 июля на улице Куриловской в Харькове на ходу загорелся пассажирский автобус "Богдан". Водитель эвакуировал пассажиров и попытался самостоятельно потушить пожар. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Кроме того, в Киеве спасатели ликвидировали пожар на территории бывшей автобазы. Отмечалось, что горели 2 легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара, и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. м, в котором находился легковой автомобиль.

 

В Киеве потушили пожар на Дарнице В России назвали основную причину пожаров в Сибири
Новости Украины Киевская областьпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь