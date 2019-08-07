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У Київській області сталася пожежа на птахофабриці

Новини » Надзвичайні події    07.08.2019 - 21:57
У Київській області сталася пожежа на птахофабриці
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Жертв та постраждалих немає

у Київській області В селі Крушинка Васильківського району сталася пожежа на території птахофабрики "Ясенсвіт". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, пожежа сталася в ангарі на площі приблизно 2,5 тисячі кв. м.

Для ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 30 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 липня на вулиці Курилівської в Харкові на ходу загорівся пасажирський автобус "Богдан". Водій евакуював пасажирів і спробував самостійно загасити пожежу. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

Крім того, у Києві рятувальники ліквідували пожежу на території колишньої автобази. Зазначалося, що горіли 2 легкових автомобіля на відстані 15 м від будівлі-ангари, і металева прибудова до ангару на площі 120 кв. м, в якому знаходився легковий автомобіль.

 

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