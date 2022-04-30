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В Киевской области продлили комендантский час до 8 мая

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Суббота 30 апреля 2022 13:56
В Киевской области продлили комендантский час до 8 мая Фото: в Киевской области продлили комендантский час до 8 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 30 апреля по 8 мая в Киевской области будет действовать комендантский час. Он будет начинаться ежедневно с 22:00 до 05:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Во время комендантского часа запрещается:

  • находиться на улице и в других общественных местах;
  • перемещаться транспортом или же пешком.

"Кроме случаев, когда человек задействован в работе критической инфраструктуры и имеет при себе спецпропуск установленного образца и удостоверение личности", - пишет председатель Киевской ОГА.

Как отметил Павлюк, впереди выдающиеся для украинцев даты, из-за чего враг может устроить ракетные обстрелы, которые он не прекращал и во время Пасхи.

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