ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киевской области снова продлили комендантский час

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 15:44
В Киевской области снова продлили комендантский час Фото: в Киевской области снова продлили комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области продлили комендантский час. Ограничения будут действовать с 20:00 до 07:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации.

"Со 2 по 3 марта по всей территории Киевской области вводится комендантский час с 20:00 до 7:00", - пишет пресс-служба.

Во время комендантского часа запрещено выходить на улицы и другие общественные места.

"Пожалуйста отнеситесь к комендантскому часу серьезно! На некоторых направлениях идут тяжелые бои и обстрелы!",- отмечает пресс-служба.

Война России против Украины продолжается седьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Комендантский час
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси